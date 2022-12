Adrien Trebel voit du positif malgré la défaite en Coupe : "En 15 jours de travail, c’est plutôt pas mal et satisfaisant pour la suite"

Anderlecht s’est incliné pendant les prolongations en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique face à Genk (1-0). Mais si la défaite est là, pour Adrien Trebel, il y a malgré tout du positif à retirer.

Brian Riemer, le nouveau T1 d’Anderlecht effectuait son baptême du feu avec sa nouvelle équipe. Et globalement, pour sa première, son équipe a montré un visage plutôt positif.

"On est déçu, on a fait un match solide. On n’a rien laissé hormis l’occasion qui sur un détail fait but. A nous de gommer ça au fur et à mesure. Ce n’est pas un manque de qualité car on se crée des possibilités, mais ils ont bien défendu. On les a mis en difficulté et si on continue comme ça, ça va nous sourire. Mais en 15 jours de travail, c’est plutôt pas mal et satisfaisant pour la suite.", commence par expliquer Adrien Trebel au micro d’Erik Libois après la rencontre.

Et le milieu de terrain d’ajouter sur le nouvel état d’esprit mauve : "On a des nouveaux principes, un nouveau système où le coach insiste sur une pression haute avec un bloc compact et jouer vite vers l’avant. La première chose que vous avez en tête quand vous récupérez le ballon, c’est de jouer vers l’avant et quand on casse les lignes adverses, on crée des opportunités."