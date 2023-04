Adrien Trebel lâche ses vérités : "Si Vincent Kompany était resté, Anderlecht aurait joué le titre"

En partance d’Anderlecht, Adrien Trebel était l’invité du podcast Nonante minutes dans lequel il a parlé des départs successifs de Vincent Kompany et de Felice Mazzù.

Le médian français a notamment évoqué la nomination de Felice Mazzù en début de saison à la place de Vincent Kompany. "Je pense que Felice était la bonne personne, par rapport à ce qu’il avait fait depuis deux saisons à l’Union. Ce qu’il y avait fait, ce n’est pas de la chance. Sa force, c’est de souder une famille comme il l’a fait à l’Union et il a voulu le faire à Anderlecht, a-t-il commencé à expliquer avant d’aborder les raisons de cet échec. Si Felice était venu avec le même système que Vincent et qu’il avait eu ces résultats, j’aurais dit 'Il n’y a pas de problèmes'. Sauf que là, il est venu avec un système complètement différent qui nécessite de réadapter tout un groupe qui a joué en 4-3-3 pendant trois ans alors que lui jouait en 3-5-2. Il faut en prendre conscience. On l’avait bien assimilé durant la préparation, le début de saison était très bon en ne perdant qu’au Cercle en ayant pris une carte rouge. Derrière, je sentais qu’on était en de lâcher sur ce que l’on faisait à la préparation, sur des pressings etc. Tout se passait bien avant."

L’ancien joueur du Standard a aussi évoqué Vincent Kompany, le prédécesseur de Mazzù. "Dans les gros clubs, on ne te laisse pas le temps. On l’a fait avec Vincent car c’était une icône et l’enfant du club, a-t-il avancé. Quand tu ne laisses pas le temps à un entraîneur, c’est compliqué. Lors de la première saison de Vincent, on n’était pas bien placés (ndlr : 8es). Ensuite, Anderlecht accroche les play-offs puis finit troisième. S’il était resté, Anderlecht se serait battu pour le titre cette saison mais pas forcément avec ce noyau-là car c’était lui qui décidait des joueurs qu’il faisait venir. Avec les joueurs qu’il faisait venir, la façon dont on s’entraînait et la façon dont il prépare ses séances d’entraînement, tu apprends tous les jours avec lui."