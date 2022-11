Adrien Trebel de retour après plus de deux mois d’absence : "Je suis très content"

73 jours. Voici ce qu’a dû attendre Adrien Trebel avant de pouvoir refouler les pelouses. Victime d’une blessure à l’épaule le 25 août dernier lors du match retour face aux Young Boys de Berne, le Français a disputé 25 minutes ce dimanche face à l’Antwerp.

Le médian souligne le travail effectué par le coach, Robin Veldman, depuis sa prise de fonction. "Ce qu’il essaie de mettre en place se voit avec du mouvement entre les lignes et du jeu dans les petits espaces, même si on n’a pas été dangereux dans les zones offensives. Il faudra mettre l’accent sur la finition. La défense ? On a été solide, c’est bien. On a des potentiels qui aspirent à devenir des cadres dans leurs équipes nationales et ils sont à l’écoute. Ce sont des jeunes qui veulent progresser".

Depuis le licenciement de Felice Mazzu, le Sporting est invaincu, comme en témoigne encore le partage de ce dimanche face au Matricule 1. "C’est toujours difficile quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais on montre de belles choses depuis trois matches".

La suite du programme pour Anderlecht ? Un match de Coupe face au Lierse avant de recevoir le leader genkois dimanche. "On sait que la Coupe est le moyen le plus rapide pour arriver en Europe mais le Lierse n’aura rien à perdre et c’est une équipe très physique. On devra bien préparer le match et récupérer avant de penser à Genk".

Revenu sur les terrains plus tôt que prévu, le joueur de 31 ans laisse définitivement cette blessure derrière lui. "Je suis très content. Le chirurgien m’a dit qu’il savait que j’allais pousser pour revenir plus tôt, il sait que je connais bien mon corps. Je suis revenu une semaine plus tôt que prévu mais j’ai dit au staff que je me sentais vraiment bien. Je les remercie, ils m’ont beaucoup aidé".