Adrien Trebel après la victoire d’Anderlecht face à Paide : "Pour le club et les supporters, c’est important que l’on retrouve ces phases de poules"

Adrien Trebel était satisfait de la victoire en Conférence League d’Anderlecht face à Paide, même s’il y avait moyen de faire mieux. Avec cette victoire, Anderlecht affrontera les Young Boys de Bernes pour tenter de se qualifier pour les poules de la Conférence League.

Anderlecht a eu du mal face à Paide, mais Anderlecht s’est finalement imposé 3-0 contre le club estonien. Un match qui a changé grâce aux changements effectués par Felice Mazzu à la mi-temps comme le confirme Adrien Trebel au micro d’Eby Brouzakis.

"Ce match me laisse un sentiment mitigé car sur la première mi-temps on n’a pas été bon. On laissait trop d’espaces et on a manqué de rythme. Sur la 2e mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Dès qu’on a accéléré, on a réussi à faire la différence. Pour l’instant, c’est un peu ce qu’on doit gommer, c’est-à-dire trouver de la stabilité sur 90 minutes. Car, on ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a un nouveau système de jeu, des nouveaux placements et déplacements et il faut tout assimiler. On travaille bien à l’entraînement et nos buts sont bien construits quand même."

Si Anderlecht s’est imposé, c’est surtout grâce aux changements effectués à l’heure de jeu par Felice Mazzu. Notamment Fabio Silva et Lior Refaelov. De bon augure pour la suite de la compétition ?

"C’est important d’avoir un bon groupe et que le banc puisse faire la différence. Mais avant de penser à la suite, on va penser d’abord à dimanche face à Saint-Trond et on va préparer le match après. A nous de faire le travail pour aller dans les phases de poules. Pour le club et les supporters, c’est important que l’on retrouve ces phases."

Des matches où l’importance de Fabio Silva devrait continuer à se faire ressentir. L’attaquant a encore une nouvelle fois montré son incroyable niveau : "On connaît ses qualités qui sont énormes. Il joue à l’instinct, c’est un travailleur. Aujourd’hui, on est content de l’avoir parmi nous et que ça va continuer pour lui", conclut Adrien Trebel.

Prochain match ce dimanche 13h30 sous la chaleur. Anderlecht se déplace à Saint-Trond.