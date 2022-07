Adrien Trebel admiratif du potentiel de Fabio Silva : "Il a montré l’étendue de son talent"

Après un prêt de cinq mois en Suisse, Adrien Trebel a fêté son retour à Anderlecht avec une passe décisive contre Ostende ce dimanche soir (victoire 2-0), à l’occasion de la première journée de Pro League.

"Il faisait très chaud, c’était difficile. Les organismes ont souffert aujourd’hui. On gagne, c’est bien, mais on a perdu des ballons qu’on ne devait pas perdre. On doit être plus patients", a confié Trebel au micro d’Eleven après la rencontre.

Si le duo du milieu de terrain anderlechtois s’est montré à son avantage offensivement (1 assist de Trebel pour son compère Majeed Ashimeru), les deux joueurs ont également laissé beaucoup d’espace dans leur dos : "On a la consigne de défendre en avançant. On veut être dominant et avoir la possession de balle donc il ne faut pas hésiter à presser haut. Par moments on s’expose mais ce sont des petits détails à régler dans les semaines qui viennent. Notre système a changé, nos pistons sont vraiment hauts. C’est à nous, les milieux de terrain, de compenser et de prendre leur place".

Pour son retour, le Français de 31 ans a donc délivré une passe décisive, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 8 mai 2021 avec les Mauves (face à l’Antwerp, en PO1). "Que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, le plus important c’est la victoire. J’essaye de donner mon maximum. On travaille beaucoup les phases arrêtées. Après j’aurais pu tirer en une touche. J’ai pris le risque de contrôler. Si je la perds on se prend un contre. Majeed a bien fini", a expliqué Trebel.

Avant de conclure avec un petit mot pour le 2e buteur de la soirée, Fabio Silva : "On sait que c’est un joueur avec un énorme potentiel. Il a eu énormément de pression quand il a signé en Angleterre. Ça va lui faire du bien d’être ici. On est très content de l’avoir et il a montré l’étendue de son talent".