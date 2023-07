Adrien Petit (Intermarché Circus Wanty) : "On ne peut jamais faire un chrono en dilletante"

Adrien Petit reconnait que la 15e étape, celle au lendemain de sa chute, a été "vraiment terrible". Il explique : "Le jour de la chute, c’était des douleurs et des plaies. Mais le plus compliqué c’était quand même hier parce que j’avais dormi 4H, je repartais pour une étape de plus de 4000 mètres de dénivelé. Dans la tête, ça met déjà un coup. Et puis les courbatures faisaient leur apparition." Mais le coureur de la formation Intermarché-Circus-Wanty n'avait qu'une idée en tête : finir l'étape ! "Après quelques kilomètres de course, je me suis dit 'mon petit Adrien, là tu pars pour une journée galère'. Et je suis resté concentré en fait. Je n’ai même pas pensé aux délais à ce moment-là. Je me suis dit dans les délais ou pas, je veux finir l’étape. Dans le Col de La Forclaz, je n’étais pas loin du gruppetto. Il y a eu cette chute qui m’a permis de revenir dans le convoi des voitures, puis après j’ai dû faire une descente assez rapide pour rejoindre le gruppetto. À partir de ce moment-là déjà ma journée était presque sauvée."



Comment appréhende-t-il le contre-la-montre de ce mardi ? "Ça va me faire une journée avec très peu de vélo. Même s'il va falloir quand même chauffer la machine parce qu’après une journée de repos où je n'ai quasiment rien fait, si ce n'est dormir et beaucoup récupérer." Il souligne la difficulté qui attend les coureurs dans ce chrono : "Il va quand même falloir être dans le 'match' parce que Domancy ce n’est pas rien. Maintenant ce qui est compliqué, c’est de savoir à quelle vitesse vont aller les champions. Donc on ne peut jamais faire un chrono en dilettante. Je vais le faire bien et ça me permettra aussi de me débloquer pour la grosse étape du lendemain."