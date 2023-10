Adrien Joveneau raconte comment sur un échec il a créé “Les Belges du bout du Monde”.

L’idée même de l’émission " Les Belges du bout du Monde " lui est venue complètement par hasard. Courant des années 80, il est engagé par la RTBF de Namur pour animer " Le petit matin ", une matinale diffusée du lundi au vendredi. Son directeur, content de son travail, lui propose d’ajouter le dimanche à son émission. Adrien Joveneau accepte son offre en imposant ses conditions de vouloir faire des directs dans différents lieux de Belgique. Ne disposant d’aucun budget, il parvient à négocier avec la Régie des Télégraphes et des Téléphones, devenue Belgacom par la suite, qui lui offre des lignes de radio pour ses directs. Les émissions se passent très bien et la RTT lui propose d’animer une de ses émissions dans ses locaux à Lessive. Le site, qui dispose de grandes antennes de télécommunication spatiale, était complètement vide à son arrivée. Adrien Joveneau, qui ne sait pas comment il va pouvoir exploiter son émission, est informé que les téléphones mis à sa disposition sont gratuits et qu’il est possible d’appeler partout dans le monde. Il décide alors de lancer un appel sur antenne en proposant aux auditeurs d’appeler leurs amis ou familles à l’autre bout du monde, ce qui a très bien fonctionné. Grâce à ce franc succès, Adrien Joveneau décide d’en faire une série pour l’été puis le projet s’est concrétisé et est devenu " Les Belges du bout du Monde ". Ce qui était a priori un raté, c’est transformé en une belle aventure.

Il faut transformer les échecs en opportunité ! Toute ma vie je me suis dit : quand je me plante, il y a quelque chose derrière ! – Adrien Joveneau.