Adrien Joveneau est un Mérite wallon : "Mon père doit être fier de moi"

Franchement non, il le clame haut et fort, partager des valeurs dans la famille, entre amis ou avec le public, est une richesse incroyable et, c'est possible.

Et pourtant la roue tourne... Il y a 25 ans, Adrien emmenait son fils dans une petite charrette derrière son vélo. Aujourd'hui son petit-fils participe au Beau Vélo. Marka faisait de même avec Roméo, et peut-être aussi Angèle, et on sait aujourd'hui les artistes incroyables qu'il sont devenus !

Les valeurs auxquelles il tient et qu'il défend, bec et ongle, ont parcouru la ligne du temps mais ont pu rester intactes.