Adrien Dumont de Chassart, le jeune espoir du golf belge : "Je n’aurais jamais pensé que j’en serais là aujourd’hui"

Adrien Dumont de Chassart se présente comme le nouveau grand joueur belge de golf. Passé professionnel le mois dernier, le Villersois de 23 ans a d’entrée brillé sur le Korn Ferry Tour, le deuxième niveau aux États-Unis. Il s’est imposé dès son premier tournoi, puis a fini 2e et 8e des deux suivants.

Adrien Dumont De Chassart, qui a commencé à jouer au golf à l’âge de huit ans au golf de La Bruyère, près du domicile de ses parents, s’est installé aux États-Unis en 2018 où il a combiné ses études avec le golf au plus haut niveau pendant cinq ans à l’Université de l’Illinois, suivant les traces des meilleurs golfeurs nationaux actuels Thomas Pieters et Thomas Detry. Ses bonnes performances en tant que golfeur amateur dans les compétitions universitaires lui ont permis de se hisser à la 10e place du classement mondial de golf amateur juste avant son passage au circuit professionnel, et il a obtenu l’occasion de participer au Korn Ferry Tour.

Lors de son premier tournoi, le BMW Charitiy Pro-Am, il a immédiatement saisi sa chance en remportant la victoire. "Je n’arrivais pas à croire que j’avais gagné ma première compétition professionnelle", explique-t-il. "Ce n’est que le lendemain que j’ai commencé à m’en rendre compte. La semaine suivante, j’étais tout près, mais la fatigue m’a frappé au quatrième tour et j’ai laissé échapper la victoire. Avec une huitième place au Memorial Health Championship dimanche dernier, je suis sixième au classement Korn Ferry".

"Le top 30 à la fin de la saison est assuré d’une carte sur le PGA Tour. Une autre bonne performance pourrait suffire pour jouer au plus haut niveau mondial. Cependant, je peux encore devenir numéro 1 au classement final de Korn Ferry, ce qui me permettra de participer à tous les tournois du PGA Tour. Je n’aurais jamais cru que j’en serais là aujourd’hui".