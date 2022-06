Adrien Dumont de Chassart et Thomas Pieters débutent par une 57e place à l'US Open

Pieters et Dumont de Chassart comptent six coups de plus que le Canadien Adam Hadwin, qui a pris la tête de ce tournoi du Grand Chelem grâce notamment à une série de cinq birdies sur les six derniers trous.

Hadwin, 105e mondial, devance d'un coup le Nord-Irlandais McIllroy, déjà quatre fois vainqueur d'un Majeur dont l'US Open 2011), le Suédois David Lingmerth, l'Anglais Callum Tarren, l'Américain Joel Dahmen et le Sud-Africain M.J. Daffue.

Vainqueur sortant, l'Espagnol Jon Rahm est 14e après un 1er tour en 69 coups.