Adrien Devyver se met au vert pour l’opération de Grand Nettoyage menée par Be WaPP

Mais outre le ramassage des déchets en lui-même, né d’une volonté de rendre notre environnement plus propre, l’action vise également à sensibiliser la population à la cause écologique. "On le fait notamment visuellement, puisqu’on a tous des gilets jaunes très visibles, pour la sécurité d’une part, et d’autre part pour montrer qu’il y a des gens qui se bougent pour la planète", explique Adrien Devyver.

Encore aujourd’hui, certains continuent en effet de jeter par réflexe leurs canettes usagées ou autres emballages par la fenêtre de leur voiture, alors même que ceux-ci prendront par la suite des années à se décomposer dans la nature, voire atterriront dans nos océans. "Or, ça ne demande pas un gros effort de garder sa canette jusqu’à la maison et de la mettre dans un sac bleu" déplore le présentateur.

En somme, l’objectif de l’opération est donc double. Il s’agit non seulement d’agir de manière concrète pour préserver notre environnement, mais aussi et surtout de susciter une prise de conscience chez les plus réfractaires au mouvement écologique. "Peut-être que les gens qui nous verront ce week-end prendront conscience que ce qu’ils jettent, quelqu’un doit le ramasser" conclut d’ailleurs Adrien Devyver sur ce sujet.