Adrien Devyver mis au défi par Viva for Life : trouver une famille de 12, dont 6 sœurs

Après un premier défi remporté haut la main par Raphaël Scaini en partenariat avec éggo, on passe au second master défi que les animateurs doivent réussir avec l'aide d'un ancien de Viva for Life.

Chaque jour, les habitants du cube vont se surpasser et relever un défi lancé par les partenaires de l’opération… Mais pas n’importe quel défi, un Master défi ! Heureusement, ils peuvent compter sur l’aide d’un ancien locataire du cube ou un animateur de VivaCité. C’est ensemble qu’ils progresseront pas à pas pour en venir à bout du challenge et rajouter de l'argent à la cagnotte.

Pour ce lundi 19 décembre, le défi lancé par notre partenaire Minimax est de trouver une famille de douze personnes dont 6 sœurs !

Adrien Devyver, ancien habitant du cube de Viva for Life, va devoir partir à la recherche d’une famille bien spécifique… va-t-il y arriver ?