Adrien Devyver et l’esprit de famille

Adrien Devyver se souvient particulièrement de l’émission qu’il regardait avec sa famille le dimanche soir. En 1984-1985, la RTBF lance un nouveau jeu familial "L’esprit de famille" . A l'époque, cette case était occupée par une autre émission culte de la chaîne: "Zygomaticorama", c'est donc un nouveau défi que se lance le service public.

L’émission faisait s’affronter trois familles et donc trois générations étaient réunies, à travers des jeux, des challenges. Adrien Devyver se souvient de l’épreuve de la tarte à la crème mais surtout d’une autre plus redoutable : " Il y avait une épreuve qui m'a particulièrement marqué, c’était une épreuve où les enfants devaient utiliser une sorte de petit anneau, comme ça, et passer autour d'un fil métallique. Et dès qu'il le touchait, ça faisait du bruit (…) On savait que le dimanche soir était une réussite parce qu'on allait regarder l'esprit de famille. "