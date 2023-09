Adrien Devyver et Gérald Watelet sur le retour d’Un gars, un chef : "on rit beaucoup, c’est chouette à tourner"

Adrien Devyver et Gérald Watelet étaient les invités du 8/9 pour le retour en télévision d’Un gars, un chef ! après 7 ans d’absence, et nous expliquent les nouveautés de cette nouvelle version de l’émission.

Après trois ans d’émissions, Adrien Devyver et Gérald Watelet éteignaient leurs fourneaux en 2016 pour sept ans. Revenus pour cinq émissions exceptionnelles à l’occasion des fêtes de Noël l’an dernier, ils font cette fois leur vrai retour hebdomadaire en télévision les dimanches soir sur La Une.

La recette de l’émission restera presque la même, telle que la résume Gerald Watelet : "je cuisine, et il parle." Et parmi les changements, quelques nouvelles têtes accompagneront Adrien et Gérald, dont Gwenaëlle Dekegeleer qui se rendra chez les producteurs pour expliquer l’origine des aliments utilisés dans les recettes.

La nouveauté de cette nouvelle version, c’est qu’on va beaucoup plus vers le local, le circuit court, et vers les aliments qui sont parfois plus difficiles à trouver.

"On a aussi des sommelières qui viennent maintenant dans l’émission", ajoute Adrien Devyver. "Deux sommelières qui sont hyper investies dans ce qu’elles font, qui viennent nous rejoindre régulièrement dans l’émission, et qui nous proposent des chouettes recettes de mocktails."

Pour découvrir cette nouvelle version de l’émission culte Un gars, un chef ! rendez-vous chaque dimanche soir à 18h30 sur La Une.