Adrien Devyver à propos de "La Yourte" : "en pleine crise énergétique, ce concept tombe à pic !"

Peux-tu nous expliquer le concept de la Yourte en quelques mots ?

L’objectif de "La Yourte" est de mettre trois personnalités face à leurs responsabilités en termes d’écologie dans des conditions de vie hors du commun et hors de leurs habitudes citadines. On a mis six personnalités du Grand Cactus face à des défis qui vont tester leur éco-sensibilité et qui vont les mettre devant le fait accompli de l’urgence climatique et de l’état de la planète. Ils vont avoir toute une série de défis à relever pendant cinq jours et quatre nuits qui vont nous permettre de les tester et de voir à quel niveau ils se situent en termes de gestes responsables pour la planète. S’ils réussissent les défis, ils récoltent de l’argent pour la fondation pour les générations futures. S’ils perdent les défis, ils perdent une ressource, comme l’eau ou l’électricité.