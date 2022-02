Adrien a 19 ans et vit à Sprimont, en province de Liège. Né dans une famille de musiciens, Adrien a une maman professeure au conservatoire et un papa professeur de chant qui a aussi été le pianiste de Frédéric François. Baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance, c’est tout naturellement qu’il a appris la guitare, le piano et le chant. Meilleur ami de Marvin, qui s’est aussi présenté aux Blind Auditions et qui a intégré l’équipe de Christophe Willem, ils se produisent tous les deux en duo dans des festivals. Champion de sport de judo en 2016, cet étudiant en immobilier souhaite participer à The Voice dans le but de voir jusqu’où il peut aller et de faire rencontres musicales. Accompagné de son piano, Adrien a convaincu Typh Barrow de se retourner grâce à sa reprise de "Break my heart again" de FINNEAS.