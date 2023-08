Adriano Araujo Da Silva : comment cet assassin a finalement été démasqué après 8 ans d’enquête

Le 11 avril 2013, Adriano Araujo Da Silva était condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jeanette O’Keefe, une étudiante australienne retrouvée morte 12 ans plus tôt, dans une cité de la banlieue parisienne. Ce vendredi 11 août, "48 heures" revient sur cette dramatique affaire, à travers une reconstitution de la garde à vue de son assassin.

Nous sommes le 2 janvier 2001, dans les Yvelines. Deux jeunes garçons promènent un chien lorsqu’ils découvrent sur un parking un sac de couchage abandonné. À l’intérieur : le cadavre d’une jeune femme présentant de nombreuses lésions à la tête, ainsi que des marques au cou.

Une fois l’enquête lancée, la victime est rapidement identifiée comme étant Jeanette O’Keefe, une étudiante australienne de 28 ans. Quant à son agresseur, il reste longtemps introuvable. La police a bien relevé des cellules de sa peau sous les ongles de la jeune fille, mais l’empreinte génétique ne correspond à aucune de celles fichées dans ses dossiers. Dès lors, l’enquête piétine. Sans témoins ni indices, la police ne dispose d’aucune piste solide sur laquelle se reposer.

Ce n’est que 8 ans après le début des investigations qu’elle établit que le coupable est Adriano Araujo Da Silva, l’un des habitants du quartier où a été découvert le corps de la victime. En effet, celui-ci vient d’être arrêté pour avoir forcé un barrage de police. Lui qui jusqu’à présent n’était pas fiché, doit donc se soumettre à un prélèvement ADN. Un échantillon qui, après analyses, s’avérera identique à celui prélevé sur la scène de crime.

Un interrogatoire qui se joue comme une partie de poker

Si de la culpabilité d’Adriano Araujo Da Silva est incontestable, de nombreuses questions relatives aux circonstances du décès de Jeanette O’Keef restent en suspens. Afin d’apporter à sa famille les réponses qu’elle attend depuis des années, les policiers souhaitent donc obtenir des aveux en bonne et due forme au cours de la garde à vue. Une tâche qui s’annonce ardue, puisque le prévenu semble déterminé à nier tous les faits qui lui sont reprochés. Lorsqu’on lui présente une photo de la victime, il affirme ainsi ne pas la reconnaître et soutient ne pas comprendre pourquoi il est soupçonné.

Afin de le mettre face à ses contradictions, la policière chargée de mener les interrogatoires décide donc de ne pas abattre toutes ses cartes directement. Lors de la première audition, elle ne lui dit pas comment la police est remontée jusqu’à lui et oriente la conversation sur ses précédents démêlés avec la justice. En effet, deux de ses ex-compagnes ont accusé Adriano Araujo Da Silva d’être un homme violent. Interrogé à ce sujet, il minimise toutefois les faits, accusant les plaignantes de l’avoir poussé à bout.

Des "souvenirs" qui reviennent

La première audition n’ayant rien donné, les officiers de police décident de révéler à Adriano Araujo Da Silva qu’on a retrouvé un échantillon de son ADN sur le corps de la victime. Alors même que les preuves avancées sont plus qu’incriminantes, il continue cependant de clamer son innocence.

Quinze heures après le début de la garde à vue, les policiers, voyant qu’ils n’obtiennent pas les résultats escomptés, décident donc de changer d’approche, en faisant appel à une nouvelle enquêtrice envers laquelle le prévenu n’éprouve ni colère ni ressenti.

Entretemps, Adriano Araujo Da Silva a eu la nuit pour réfléchir à une porte de sortie. Alors que débute sa deuxième journée de garde à vue, il explique donc avoir assisté huit ans plus tôt à l’agression d’une jeune fille. Il s’avançait vers elle pour lui venir en aide quand celle-ci se serait jetée sur lui pour le griffer.

Faisant mine de le croire, la policière multiplie les questions pour le pousser à se contredire, jusqu’à ce qu’il en vienne à pleurer. Profitant qu’il est plus vulnérable, elle cherche ensuite à jouer sur sa corde sensible, en lui parlant de ses enfants, puis de sa compagne, Johanna. Une stratégie payante, puisqu’il promet d’avouer son crime si on l’autorise à passer un appel à sa petite amie.

Une faveur exceptionnelle, accordée en désespoir de cause

Lors d’une garde à vue, les prévenus ne sont bien évidemment pas autorisés à discuter avec leurs proches. Voyant le chronomètre tourner, les policiers décident néanmoins de céder à la demande d’Adriano Araujo Da Silva, à condition qu’il laisse le haut-parleur allumé. En larmes, il appelle donc Johanna, et lui confie au téléphone avoir tué une femme. Un aveu qu’il réitérera lors de l’audition suivante, face caméra.

À présent remis de ses émotions, il explique avoir rencontré Jeannette O’Keef la nuit du 31 décembre 2000 aux Champs Elysées, où il était venu fêter le nouvel an. Après avoir discuté quelques minutes avec elle, il lui aurait proposé de rentrer chez lui, où ils auraient eu un rapport sexuel. Il aurait ensuite voulu recommencer, mais Jeannette l’aurait repoussé, puis lui aurait dit qu’elle comptait se rendre à la police et porter plainte pour viol. Déterminé à l’en empêcher, Adriano Araujo Da Silva lui aurait donné un coup à la tête, puis l’aurait étranglée avec une rallonge électrique, avant de jeter son corps par la fenêtre. Deux heures plus tard, il serait ensuite descendu en bas de son immeuble et aurait traîné son cadavre jusqu’au parking où elle serait retrouvée, deux jours plus tard. "Fin de l’histoire", conclut-il, sans remords apparent.

Une version à maintes reprises contestée par l’accusé

Trois mois après sa garde à vue, Adriano Araujo Da Silva reviendra sur ses déclarations devant le juge d’instruction, ce qui ne l’empêchera pas d’être condamné en 2012 à 30 ans de réclusion criminelle, assortis de 20 ans de peine de sûreté. Une décision de justice à laquelle il fera néanmoins appel, invoquant des pressions qu’il aurait subies lors de sa garde à vue. Par acquit de conscience, le président de la cour d’appel demandera alors à visionner la vidéo de ses aveux, sur laquelle il apparaît parfaitement calme, en train de rapporter les faits sans aucune intervention des policiers. En définitive, il sera donc condamné à 30 ans d’emprisonnement sans période de sûreté.

