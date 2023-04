Le drame historique de Francesco Cilea est à l’affiche de l’Opéra Royal de Wallonie. A travers cette nouvelle production, la rivalité amoureuse entre Adriana Lecouvreur et la princesse de Bouillon se déploie dans le dédale d’une salle de spectacle. Nobles et acteurs se croisent et s’affrontent dans l’ombre d’un décor. Représentations à l’Opéra Royal de Wallonie du 11 au 22 avril.

Créé en 1902 à Milan – sur base d’un livret d’Arturo Colautti – l’Opéra de Francesco Cilea s’inspire d’un fait qui a défrayé la chronique parisienne au 18e siècle. En 1730, la célèbre comédienne, Adrienne Lecouvreur meurt à 37 ans, dans des circonstances encore mystérieuses. Sa rivalité avec la duchesse de Bouillon, les rumeurs d'un empoisonnement et l’autopsie infructueuse demandée par Voltaire, génèrent de nombreux fantasmes.

L’histoire a d’abord été portée au théâtre par Eugène Scribe (en 1849) avant d’être adaptée à la scène lyrique au tournant du vingtième siècle. Aujourd’hui, le destin funeste d'Adrienne Lecouvreur continue de hanter les couloirs de la Comédie-Française.