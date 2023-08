Adriana Da Fonseca et Julien Vargas présentent la saison 2 de la série "Baraki"

Adriana Da Fonseca et Julien Vargas étaient les invités du 8/9 pour la 2e saison de Baraki qui débute ce samedi sur Tipik. Ils nous racontent les coulisses du tournage et les nouveautés à venir.

Ils sont de retour. Après les avoir quittés lors de l’incendie volontaire de la maison des Berthet, les Barakis reviennent pour douze épisodes inédits, avec une nouvelle saison pleine de promesses.

"Dans cette saison 2 on est sur énormément de surprises", raconte Julien Vargas. "On voulait à la fois être fidèle à l’univers qu’on avait développé, mais essayer des nouvelles choses. Donc on part dans tous les sens, c’est un peu fou ce qu’on a pris comme risque, mais je crois que ça en valait la peine."

L’idée, c’était de mettre à l’honneur toute la belgitude qu’on aime.

Cette nouvelle saison, c’est aussi des retrouvailles avec des personnages dont les acteurs se sentent très proches, comme l’explique Julien Vargas : "nous-même, on est vraiment baraki. On est de plus en plus baraki. Plus on joue, plus on fait cette série, plus on le devient vraiment."

"Il y a une vraie belle complicité, et chaque acteur a un vrai amour pour son personnage", ajoute Adriana Da Fonseca. À tel point que chacun se sent impliqué sur le tournage : "C’est hyper collectif entre les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs. J’ai l’impression que c’est une écriture qui se fait encore au plateau."

La deuxième saison de Baraki est à retrouver chaque samedi sur Tipik et en intégralité sur Auvio à partir du 2 septembre.