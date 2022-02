Adriana a 22 ans et vit à Bruxelles. Faisant de la musique depuis toujours, elle s’est enfin décidée à se lancer et à tenter sa chance aux auditions de la saison 10 de The Voice Belgique. Après avoir quelques problèmes de santé lorsqu’elle était enfant, Adriana a reçu un piano comme "cadeau de survie". C’est grâce à ce cadeau qu’elle a commencé la musique. Dans la vie de tous les jours, n’est pas timide, sauf dans le monde de la musique. Elle a un petit peu peur de se montrer sur scène, The Voice est donc un réel défi pour elle. Lors des Blind Auditions, Adriana a chanté "As the World Caves In". Suite à cette audition, elle a décidé de poursuivre l’aventure dans l’équipe de BJ Scott.