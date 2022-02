Adresses pâtissières qui envoient du lourd !

Cokoa : pâtisserie florale ouverte par une ancienne architecte Anaïs Gaudemer . Elle y propose des pâtisseries florales. Inédit en plus d’être beau ! Notons l’ouverture du " cokoa lab " où elle donne des ateliers de pâtisserie. Avis aux amateurs.

Koulepis : inspiration française et grecque menée de main de maître par