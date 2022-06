Adorable : Harry Styles aide un fan à faire son coming out en plein concert !

Ce dimanche soir, Harry Styles donnait son second concert au stade de Wembley à Londres dans le cadre de son Love On Tour. Un fan italien en a profité pour demander au chanteur de l’aider à faire son coming out. Harry s’est exécuté avec enthousiasme en sollicitant les 90.000 personnes présentes. Arrêt sur ce moment fun et touchant.

Mattia, le fan en question, a brandi une pancarte sur laquelle il avait écrit "From Ono to Wembley : Help Me Come Out". Harry l’a repérée et a demandé qu’on la lui passe. Puis il a demandé au public de faire du bruit pour le garçon en question, a pris un drapeau arc-en-ciel, et un peu comme un jeu, a dit : "OK, quand ce drapeau passera au-dessus de ma tête, tu seras officiellement gay mon garçon ! Je pense que c’est comme ça que ça marche"…et il le sait puisqu’il l’a déjà fait au moins 2 fois auparavant pour d’autres fans. Enfin, apothéose lorsqu’il a effectivement fait passer le drapeau au-dessus de sa tête en lançant à ce fan "Tu es un homme libre !", et 90.000 personnes qui crient en même temps, c’est un moment de communion que Mattia n’oubliera sans doute jamais !