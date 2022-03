Adoptyourchef : une plateforme pour trouver un chef, un traiteur ou un producteur près de chez vous !

#Adoptyourchef est né après le premier confinement en juin 2020. Les chefs à domicile et les traiteurs événementiels se sont alors sentis comme les oubliés de la crise alors que leurs activités – liées à l’évènementiel – étaient forcément à l’arrêt. " A ce moment-là, on a vu des publicités financées par la Région wallonne ou par les Fédérations Horeca qui invitaient à revenir dans les bars et dans les restaurants…Mais on ne parlait pas de nous, on ne nous mettait pas en avant. On a complètement oublié le monde de l’événementiel. " déplore Xavier Jockmans, chef à domicile dont le projet d’établissement dans la région de Tournai a été mis à mal avec la crise sanitaire.

Xavier décide alors de réagir avec le sourire : il crée ce hashtag au nom humoristique pour se faire entendre, mais aussi pour faire connaître au grand public une profession méconnue. "Dans de nombreux cas, le grand public semble penser, à tort, que cette activité est un privilège spécialement réservé à une clientèle aisée. Notre mission est avant tout de sensibiliser les consommateurs à l’expérience de chef à domicile, de traiteur événementiel, ainsi qu’à la crise qui les touche."

Ce mouvement de sensibilisation a pris une nouvelle tournure en février 2021 avec une plateforme en ligne. Vous pouvez y trouver des chefs et des traiteurs événementiels proches de chez vous et respectueux du manger local et du fait-maison. Par ailleurs, le site rassemble en une boutique les produits des producteurs et des artisans avec qui ces chefs collaborent au quotidien. "Je travaille avec des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs et des artisans locaux… Tous ont reconnu avoir plus de monde avec le premier confinement…mais cette nouvelle clientèle est très rapidement retournée dans les grandes surfaces après le déconfinement. Je me suis dit alors qu'il fallait aussi parler de ces autres métiers en difficulté. Sur le site, on met ainsi avant le travail de la terre de l’étable à l’assiette." Vous pourrez par exemple retrouver les sirops de la siroperie artisanale d’Aubel, les bières de la brasserie des Carrières ou les légumes de " Un petit pois pour l’Homme ".

Par ce site internet, Xavier compte bien créer un véritable réseau de partenaires responsables et aimerait lancer un label " adoptable " commun à tous les corps de métier qui tournent autour de la gastronomie et ouvert à tous les types d’établissements – et plus uniquement les restaurants. " Les chefs pourront ainsi trouver des producteurs près de chez eux avec et les consommateurs, eux, seront au courant de ce qu’ils retrouvent dans leur assiette. Je pense qu’aujourd’hui, on a notre consommation entre les mains. Si nous changeons notre manière de consommer, alors on pourra revenir à l’essentiel, retrouver du goût, faire en sorte qu’on puisse continuer à avoir des artisans et des agriculteurs proches de chez nous, et pas juste des grandes chaines et des industriels de l’alimentation. "

Par ailleurs, le site propose de créer un événement personnalisé de A à Z et organise des ateliers pédagogiques à destination des établissements scolaires.

Plus d’informations sur le site internet.

Maxime Maillet