Adoptions internationales illégales : l’ONU les qualifie de crimes contre l’humanité, un réel soulagement pour les milliers de victimes

Jusqu’alors qualifiées d’escroquerie, s par voie de communiqué. Une victoire pour les 13 associations d’adoptés et de parents adoptifs qui en ont fait leur combat.les adoptions internationales illégales peuvent, dans certaines conditions prévues par le droit international, "constituer des crimes graves tels que le génocide ou les crimes contre l’humanité", ont fait savoir les Nations unie

La déclaration conjointe identifie par ailleurs les droits qui sont violés lors de ces adoptions illégales, à savoir "le droit de tout enfant de bénéficier, sans aucune discrimination, des mesures de protection qu’exige sa condition d’enfant, de la part de sa famille, de la société et de l’État et le droit de la famille à la protection", ainsi que "le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être pris en charge par eux et le droit de ne pas être séparé de ses parents contre son gré, sauf si cela est nécessaire pour garantir son intérêt supérieur". Enfin, "les adoptions internationales illégales portent atteinte au droit des enfants à préserver leur identité, 8 comme leur nom, leur nationalité et leurs relations familiales".