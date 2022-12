"Adoption, je t’aime moi non plus": la dure réalité derrière l’apparente idylle

Il subsiste aussi des marques dues à l’abandon. Grégory, adopté à l’âge de 18 mois en Bulgarie : "Le fait d’avoir été abandonné, pour moi, c’est une douleur, c’est une cicatrice. L’adoption, c’est quelque chose que tu vivras, quoi qu’il arrive, toute ta vie. C’est aussi le fait, quelque part, d’oublier une partie de soi-même".

Des séquelles de maltraitance aussi, comme Grégory et Paola, enfants colombiens adoptés à l’âge de 6 et 4 ans par Claudia, elle-même d’origine colombienne, et Louis. De graves violences physiques et psychologiques ont mené la petite fille à développer des comportements sexuels pressants à un âge précoce et face auxquels les parents n’ont pas su faire face. "J’ai échoué" dit la maman. "Elle n’est plus avec nous, on l’aime, et ce qu’on veut c’est qu’elle puisse s’épanouir en tant que femme. J’espère qu’elle sent notre amour. Son frère a énormément de problèmes aussi mais on continue avec les deux, on cherche des solutions pour l’un et pour l’autre."

Des parcours semés d’embûches mais qui font dire à l’arrivée à tou.te.s que leurs parents adoptifs sont bel et bien leurs parents.

"Adoption, je t’aime moi non plus", c'est ce lundi 12 décembre à 20h35 sur La Trois, et en replay sur Auvio.