Adoptez Tyson et donnez-lui une famille pour la vie !

Tyson est un American Staff(ordshire terrier) mâle de 5 ans.

Il est propre et doux et Ingrid est convaincue qu'il s'entendra avec tous les membres de la famille jusqu'aux plus petits enfants. Sur le plateau, il a été admirablement calme et s'est laissé caliner par toute l'équipe.

Tout petit bémol, il manque un peu de sociabilisation avec les autres animaux. D'excellents résultats découleront de quelques leçons dans un club canin !