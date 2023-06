Adopter un olivier : l’idée originale du village espagnol d’Oliete pour ne pas sombrer dans l’oubli.

Une fois par mois, ils sont accueillis comme des rois : visite du village et des alentours, dégustation d’huile d’olive et de spécialités locales et bien entendu, le moment le plus attendu, découverte en vrai de leur arbre. Le moment est à chaque fois particulier. Car comme le confient Josi Alvarado et Veronica Ribes, un couple venu expressément d’Alicante à quelque 500 kilomètres de là, parrainer un olivier, c’est plus qu’une simple question d’argent.