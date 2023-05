Adolf Hitler hanté par la paranoïa et sa soif de pouvoir

Appréhender la folie de sa protection, c'est comprendre la démesure de l'organisation du régime nazi.

On en apprend aussi plus sur Hitler grâce aux archives, historiens et surtout psychologues qui analysent les peurs intimes et les dérives sécuritaires du chef du IIIe Reich. On comprend également comment cela a renforcé sa mégalomanie, lui l'homme qui a survécu à une quarantaine d'attentats. Et finalement, il a eu raison puisque personne, si ce n'est lui-même, ne lui aura ôté la vie.

Adolf Hitler a accumulé les ennemis, subi plus de 40 attentats et tentatives d'assassinat et pourtant, il s'en est sorti sans une égratignure. Comment Hitler s’est-il protégé ? Obsédé par sa propre sécurité, le dictateur a organisé toute sa vie quotidienne autour de mesures hors-norme : services de protection pléthoriques, moyens démesurés et étonnantes stratégies déployées pour soulager son incessante paranoïa.