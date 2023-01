Adolescente tuée à Ougrée: l'autopsie livre ses verdicts

Près d'une semaine après la découverte du corps d'une jeune fille de 14 ans dans un bois d'Ougrée, dans la commune de Seraing, et celle à un autre endroit de son meurtrier présumé, qui s'est suicidé, le parquet de Liège vient de communiquer sur les résultats de l'autopsie de la jeune victime.

"Le médecin légiste qui a autopsié la jeune fille lundi conclut à une mort violente par strangulation et par un choc violent" explique Catherine Collignon, premier substitut du Procureur du Roi de Liège. Selon les premières constatations du médecin légiste, le corps de l'adolescente présente également des traces d'agression sexuelle, "mais des analyses complémentaires sont en cours" précise Catherine Collignon.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'adolescente aurait été tuée le jeudi soir: "La jeune fille aurait quitté son domicile à Bruxelles à 15 heures. Elle a eu un contact avec sa maman vers 18 heures, et le médecin légiste fait remonter la mort entre 18 heures et 23 heures le jeudi 5 janvier."

Quant au jeune enfant retrouvé dans la voiture, il n'a pas été entendu: "Il faut savoir que cet enfant vient d'avoir deux ans, il est éduqué dans trois langues et ne sait pas encore parler. Son audition est donc techniquement impossible."

La suite de l’enquête va constituer un défi au niveau de la chronologie: "Une série de devoirs ont été lancés par le juge d'instruction pour essayer d'établir la chronologie de la journée et le fait de savoir pourquoi elle est montée dans la voiture et s'ils se connaissaient depuis un certain temps. Des examens complémentaires au niveau de l'ADN et au niveau médico-légal vont également être réalisés" conclut Catherine Collignon.