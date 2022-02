Adolescente : à partir de quel âge la première consultation gynécologique ?

C'est assez courant. Si la maman est satisfaite de son suivi et pense que son propre gynéco conviendrait à sa fille, pourquoi pas. On est de toute façon, comme tous les médecins, tenus au secret médical donc tout reste confidentiel. Il faut peut-être juste tenir compte du fait que les très jeunes filles, surtout pour un premier examen gynéco, sont pour la plupart plus à l'aise avec une femme. Et garder à l'esprit qu'elles ont devant elles de nombreuses années, avec les grandes étapes de leur vie de femme dont les grossesses notamment. Dans cette optique c'est judicieux de les orienter vers un médecin qui n'est pas en fin de carrière et qui pourra assurer leur suivi sur le long terme.

