Adolescent tué par un policier à Nanterre : poursuite de la décrue des violences, 16 interpellations

Les violences urbaines survenues en France depuis la mort le 27 juin de Nahel tué par un policier lors d'un contrôle routier ont poursuivi leur décrue dans la nuit de mardi à mercredi avec 16 interpellations et huit bâtiments incendiés ou dégradés, selon un bilan national du ministère français de l'Intérieur.

A Paris et sa petite couronne, sept personnes ont été interpellées. Au total, le ministère a recensé en outre 202 incendies sur la voie publique, notamment des poubelles, 159 véhicules incendiés, et quatre attaques de locaux de police nationale, gendarmerie et police municipale.

Quelque 45.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés la nuit dernière. Aucun n'a été blessé, selon le ministère.