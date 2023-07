Adolescent tué par un policier à Nanterre : nette décrue des violences dans la nuit de lundi à mardi, 72 interpellations

Les violences urbaines ont connu une nette décrue dans la nuit de lundi à mardi avec 72 personnes interpellées (dont 24 à Paris et sa petite couronne) et 24 bâtiments incendiés ou dégradés sur tout le territoire, selon un bilan diffusé mardi par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère a également recensé 159 incendies de véhicules et 202 incendies sur la voie publique (des poubelles pour l'essentiel) lors de cette septième nuit consécutive des émeutes suscitées par la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Quatre attaques de locaux de la police nationale, de la gendarmerie et de polices municipales ont en outre été répertoriées, selon la même source. Aucun membre des forces de l'ordre n'a été blessé, selon le ministère. Pour la troisième nuit consécutive, 45.000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés dans toute la France.