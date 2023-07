Adolescent tué par un policier à Nanterre : 3200 personnes interpellées, Macron demande le maintien d'une présence policière "massive"

Au total, 3200 personnes ont été interpellées par la police et la gendarmerie, entre mardi et dimanche. "Il y en a 60 %, sur ces 3200, qui n'ont aucun antécédent judiciaire, qui ne sont pas connus des services de police" et "n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle", a souligné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Reims.

La moyenne d'âge des personnes interpellées est de "17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes ou qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont attaqué des élus", a-t-il ajouté.