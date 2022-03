Adnan Januzaj : " Une troisième coupe du monde serait bien sur le CV"

Ces derniers mois, Adnan Januzaj a semblé avoir trouvé une certaine régularité à San Sebastian. Enfin diront certains. Et c’est sans doute là qu’il faut trouver l’explication de son retour sous le maillot belge.

" Je me sens bien. Je joue dans un bon club avec de bons équipiers. Je suis vraiment content là-bas. Ce sont les blessures qui m’ont principalement bloqué. Quand on revient de blessure, il faut toujours compter une semaine pour se remettre dans le rythme. Depuis un an, un an et demi, je n’ai plus de blessures. Quand tu te sens bien, c’est là que tu peux faire la différence à tout moment sur le terrain. "

Avec l’âge, Adnan Januzaj a grandi. Il a aussi pris le temps de changer un peu sa méthode de travail pour ne plus vivre ces séjours à l’infirmerie qui l’ont freiné dans son évolution.

" J’ai un physio personnel à la maison. Il s’occupe beaucoup de moi. Il m’aide beaucoup puisque je n’ai plus de blessures. Et il m’aide à être bien dans la tête pour ne plus être blessé. "

Depuis fin octobre, il a connu 12 titularisations en quinze matches de Liga pour 2 buts inscrits. En Europa League, il a fait partie des patrons de la formation basque. 1 but et 2 passes décisives en six matches de poule. La Sociedad a été sortie en barrages par Leipzig mais reste en bonne position pour les places européennes en Liga.

" J’étais bien en Europa League. C’est dommage cette élimination contre Leipzig parce que j’ai loupé le match aller. Au retour, je suis revenu de toute justesse. Il nous manquait quelques joueurs aussi. C’est ce qui nous a freinés dans ces matches-là. "