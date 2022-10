ADN : retrouver l’auteur d’un crime en identifiant les membres de sa famille "biologique"

Si cette recherche de parentalité a déjà porté ses fruits, notamment aux Pays-Bas, elle soulève des questions sur le plan de l’enquête et sur le plan éthique, sans compter le coût des frais d’analyses de ces nombreux profils ADN.

Investiguer vers des personnes qui n’ont rien à se reprocher

Sur le plan éthique lorsqu’on dirige les investigations vers des personnes a priori totalement étrangères au crime commis et qui ne sont dès lors ni suspect, ni témoin, cela pose pour Bertrand Renard deux questions fondamentales, d’abord celle du cadre légal : " Cette nouvelle pratique correspond-elle à l’esprit voulu par le législateur ? Et la réponse est probablement non ! L’esprit était clairement de dire, il y a une protection de la vie privée de la personne concernée, celle à qui on demande de faire un prélèvement. Or, ici on étend la possibilité d’investigation autour de l’entourage des personnes concernées et donc on offre à la justice une possibilité d’enquête quand même un petit peu différente". Et de pointer le risque de voir des investigations démarrer sur une base "biologique" pour aboutir très souvent à des personnes ciblées qui ne se connaissent pas dans la vie réelle.