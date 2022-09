"ADN" de Myriam Leroy au Théâtre de la Toison d'Or : donner la parole aux enfants de donneurs de sperme

Ils sont des milliers de personnes dans le monde à être nés d’un don de sperme anonyme. C’est le sujet de la pièce "ADN", écrite par Myriam Leroy et mise en scène par Nathalie Uffner au Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.

Comme sa sœur, Myriam Leroy est elle-même enfant de donneur et a appris la nouvelle à 35 ans. Avec cette pièce, elle a voulu "partir à la rencontre de ces gens qui ont une histoire très spéciale, et mettre un peu de côté les parents et les médecins. […] On a toujours pensé aux gens qui avaient des désirs de famille, mais pas au produit de la procréation médicalement assistée."