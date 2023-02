Adja : L’élégance soul-jazz bruxelloise

Adja Fassa a vu le jour dans la périphérie anversoise. "J’y ai grandi aux côtés de ma mère", retrace-t-elle depuis son appartement bruxellois. "Mon père, lui, est originaire du Sénégal. Mais il était absent durant toute mon enfance. Chez moi, personne ne jouait de la musique. En revanche, ma mère en écoutait énormément. C’est grâce à elle que j’ai découvert Miriam Makeba, Los Zafiros, Orchestra Baobab ou Buena Vista Social Club." À l’âge de six ans, Adja se passionne pour la poésie. "J’apprenais les textes d’auteurs flamands pour enfants comme Toon Tellegen et puis, je les recitais." Au-delà de cette passion pour les mots, elle s’improvise journaliste. "Je sortais de chez moi avec un micro et un enregistreur. J’interpellais les gens dans la rue : je leur demandais comment ils se sentaient ou ce qu’ils comptaient faire de leur journée. Je voulais en apprendre davantage sur eux." D’anecdotes chipées sur le trottoir en histoires déclamées à haute voix devant son miroir, Adja Fassa se tourne, assez naturellement, vers le théâtre. "Je me suis inscrite à l'Académie royale des beaux-arts de Gand avec l’espoir de devenir actrice. Mais plus j’étudiais les grandes œuvres dramaturgiques, plus ça devenait sérieux, et plus je ressentais le besoin de m’évader." Afin d’échapper à une réalité devenue un peu trop contraignante à son goût, Adja se met à chanter. "C’était d’abord une méthode de relaxation."