Adja Fassa, artiste dans l'âme et dans le coeur

Depuis son plus jeune âge, elle cherche à comprendre les couches les plus profondes d’elle-même et des autres. Elle étudie le théâtre au KASK de Gand puis, en 2015, elle se rend en Inde et au Népal pour s’immerger dans le yoga et d’autres pratiques axées sur la (sub) conscience. De retour en Belgique pour étudier le jazz et le chant au Conservatoire de Louvain, elle commence à combiner son chant, le théâtre et la performance physique.

Adja Fassa sera au Festival Leuven Jazz qui se déroulera du 9 au 19 mars à Leuven. Elle était au micro de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.