Adil El Arbi et Bilall Fallah vivent leur rêve hollywoodien

Black, Patser, Bad boys for life, Miss Marvel... Derrière ces succès, un duo de jeunes réalisateurs belges, Adil El Arbi et Bilall Fallah. Les deux amis se sont connus sur les bancs de l’école de cinéma à Bruxelles.

À cette époque, leurs professeurs n’auraient pas misé grand-chose sur ces deux-là : "Tu ne vas jamais faire des films, ce n’est pas pour toi." Pourtant aujourd’hui, Adil et Bilall réalisent des films et des séries à Hollywood tout en fréquentant des stars, comme Will Smith.

À l’occasion de la sortie de leur film “Rebel”, Adil et Bilall nous racontent comment ils ont réussi à atteindre un rêve américain à priori inaccessible.