Adieux émouvants pour Origi à Liverpool avec "You’ll never walk alone" et haie d’honneur

Divock Origi a eu droit aux adieux qu’il méritait après sept ans de bons et loyaux services à Liverpool. Le Diable rouge, 41 buts et 18 assists en 175 matches avec les Reds a été accueilli par une haie d’honneur de ses équipiers sur la pelouse d’Anfield Road alors que tout le stade entonnait le célèbre et charismatique "You’ll never walk alone" en son honneur.

Défini comme une "légende de Liverpool" par son Jürgen Klopp, l’attaquant belge de 27 ans a reçu une très belle accolade de la part du coach allemand dans un climat de fête malgré le titre obtenu in extremis par Manchester City.