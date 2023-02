Adieux émouvants de Dante Vanzeir, qui passe du Parc Duden à Central Park (VIDEO)

Clap de fin pour la belle histoire entre Dante Vanzeir et l’Union Saint-Gilloise. Le Parc Duden a rendu un vibrant hommage à son "ketje" lors du match entre l’Union et Zulte-Waregem.

A 24 ans, l'attaquant unioniste quitte donc le Parc Duden pour le Central Park new-yorkais. Vanzeir a signé un contrat avec les New-York Red Bulls qui évolue en MLS, le championnat de soccer nord-américain.

Dante Vanzeir est passé du terrain en tribunes, avec son écharpe aux couleurs de l’Union. Il était particulièrement ému à l’interview : "Les supporters ont été formidables avec moi pendant ces deux ans et demi. Ils m’ont toujours soutenu. C’était vraiment quelque chose de spécial d’être avec eux pendant le match ce soir. Ce passage à l’Union a été le meilleur moment de ma carrière et ils vont tous me manquer", a déclaré le nouveau joueur des New York Red Bulls.

Il est également revenu sur ses meilleurs souvenirs à l’Union : "C’est compliqué d’en choisir un. La montée en Division 1A a été un moment exceptionnel. Le match aller face aux Glasgow Rangers en qualification pour la Champions League est également un souvenir assez inoubliable. (ndlr : L’Union s’était imposée 2-0 avant de perdre 3-0 au match retour). En fait il y a en a eu tellement que c’est compliqué de se souvenir de tout", a confié Dante Vanzeir.

En 2 ans et demi à l'Union, Vanzeir a joué 91 matches, il a marqué 48 buts et a réalisé 21 assists.