"Adieu les cons" : une comédie portée par l'éblouissante Virginie Efira

Lundi 17 juillet sur La Une, dans votre Séance VIP, délectez-vous devant Adieu les cons, comédie douce-amère d'Albert Dupontel portée par l'indétrônable Virginie Efira.

Multi-césarisé, le cinéaste Albert Dupontel (Au revoir là-haut, 9 mois ferme, Bernie), roi de l’humour noir et du sous texte social, offre à Virginie Efira un véritable écrin pour la facette la plus émouvante de son jeu d’actrice. Son personnage, Suze Trappet, croise la route d’un employé en burn-out, un homme dépressif et suicidaire incarné par Albert Dupontel lui-même.

Lors de sa sortie, le film avait été acclamé par la critique, et notamment par notre Madame Cinéma, Cathy Immelen. Découvrez sa critique ci-dessous avant de vous (re)plonger dans Adieu les cons, lundi 17 juillet à 20h20 sur La Une et en replay pendant 30 jours sur Auvio.