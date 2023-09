Adieu Counter Strike : Global Offensive, bonjour Counter Strike 2

Et à 22h40, hier soir, le compte Twitter de Counter Strike proclame le lancement de CS2. Une nouvelle ère du FPS a commencé. Les fans exultent et lancent le jeu sans plus tarder. Dans leur patchnote de lancement, les développeurs ont charbonné pour livrer une version stable d’un jeu on ne peut plus attendu et massivement jouer : permettre du matchmaking rapide et cohérent, fignoler la balistique de la myriade d’armes disponibles, la physique de certains effets visuels précis (fumée, reflet sur des surfaces aqueuses, etc.).

Pour l’instant, il s’agit d’une transition chirurgicalement réussie pour Valve. Et il est toujours temps de se lancer dans l’aventure, même si, il faut le reconnaître, CS2 compte déjà de nombreux vétérans de CS : GO !