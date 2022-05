adidas x Gucci : un parapluie à 1.000 euros sous le feu des moqueries en Chine.

La maison Gucci, pourtant l'une des marques de luxe les plus populaires au monde, particulièrement en Chine, fait actuellement l'objet d'une salve de critiques dans l'empire du Milieu. En cause ? Une pièce (sur des dizaines) issue de sa collaboration avec l'équipementier sportif adidas. Il s'agit plus précisément d'un parapluie vendu en France au prix de 990 euros. Si la collection n'est pas encore proposée à la vente (elle le sera le 7 juin), les internautes peuvent d'ores et déjà accéder aux fiches et détails des différents produits. Et c'est justement là que le bât blesse.

D'inspiration rétro, ce "parapluie" est intégralement recouvert de monogrammes d'adidas et Gucci et a été conçu dans un mélange de coton et de lin, agrémenté d'un manche en bois de bouleau sculpté. Jusqu'ici, rien à signaler… Si ce n'est une remarque sur le bas de la page, qui précise que "cet article n'est pas résistant à l'eau."

"Il est destiné à la protection contre le soleil ou à des fins décoratives."

Et c'est bien ce qui a surpris et visiblement choqué les utilisateurs du réseau social Weibo en Chine. "Comment évaluer le parapluie de la collaboration adidas x Gucci, qui coûte 10.000 yuans mais n'est pas étanche ? Pourquoi les produits à prix élevé n'ont-ils pas de fonctions de base ?", s'étonne un utilisateur manifestement déçu du rapport praticité/prix du produit. "Dépenseriez-vous plus de 10.000 yuans pour un parapluie non étanche ?", questionne un autre. Les discussions sont très animées sur le réseau social au point qu'un hashtag dédié cumule actuellement plus de 140 millions de vues, comme l'explique la BBC.