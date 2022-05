Adibou : le jeu des années 90 fait son grand retour (et pourrait parler à votre progéniture)

Premier détail qui a son importance : Adibou nouvelle version s’adresse toujours aux enfants de 4 à 7 ans. Ce qui n’empêche évidemment pas les fans de la première heure de se faire une petite partie. Si vous avez des enfants/neveux/nièces, ce sera sans doute moins suspect mais comme on dit, là où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir.

La mission du jeu Adibou en 2022 reste l’éducation des plus jeunes. Sur le site de présentation de la toute nouvelle appli (sortie fin avril 2022), plusieurs objectifs sont listés par les créateurs : apprendre par le jeu, accompagner l’éveil, développer sa créativité. Jusque-là, pas de grande différence avec le jeu qu’on a connu à l’époque.

D’un point de vue design par contre, le jeu s’est clairement offert un bon relooking. On n’était pas contre l’idée de récupérer le bon vieux jeu pixélisé de notre enfance, mais nos marmots ne penseront sans doute pas la même chose que nous. Adibou est toujours un petit extraterrestre orange mais son look, ainsi que son environnement, s’adaptent aux années 2020 (on la voit, la petite larme au coin de votre œil, vous savez !).

D’un point de vue technologique, on va aussi un cran plus loin. Adibou ne pouvait renaître de ses cendres en 2022 sans prendre en compte les évolutions technologiques propres à notre époque. Le jeu, qui se présente donc sous la forme d’une application disponible sur smartphone et tablette, est basé sur des algorithmes évolutifs. Ceux-ci permettent à l’appli de proposer à l’enfant une progression personnalisée, en repérant ses points forts et ses points faibles. Les concepteurs ont, d’après leur site toujours, travaillé avec des profs et des experts des technologies de l’éducation afin de se rapprocher au maximum de la réalité à laquelle sont confrontés les enfants aujourd’hui.

Sur le plan éthique, on peut saluer le fait qu’aucune publicité, achat intégré, ou contenu additionnel payant ne sera proposé aux enfants qui jouent à Adibou 2022, et que l’envoi de notifications sur les appareils ayant téléchargé l’application soit très contrôlé. "Tout a été conçu pour assurer la sécurité de l’enfant", annonce le site lancé par Wiloki. C’était déjà le cas à l’époque des tout premiers jeux et ça reste le cas 30 ans plus tard, ce qui est très positif.

En tant que parent, on peut aussi craindre une utilisation intensive des écrans par des enfants en bas âge. Là aussi, Wiloki rassure : une alerte apparaît lorsque le temps passé par l’enfant sur l’application devient trop important. L’alerte s’intensifie si l’enfant continue malgré tout à jouer. Enfin, parce qu’il vaut toujours mieux prévenir que guérir, les concepteurs recommandent aussi "aux parents de contrôler l’usage de l’application et des écrans en général".

Alors, vous allez craquer ? Sachez en tout cas que le site de Wiloki recommande de façon très explicite que les parents fans d’Adibou se créent un compte personnel afin de ne pas spoiler leur(s) enfant(s) dans la découverte du jeu. On vous aura prévenu !

Adibou 2022 est disponible sur tablette ou smartphone et téléchargeable via l’App Store ou Google Play Store pour 9,99€.