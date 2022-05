Adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN, 5 questions à Julien Pomarède

1. Comment rentre-t-on dans l’OTAN ? Est-ce le même style de procédure que pour adhérer à l’UE ?

C’est un processus très réglementé, ritualisé et qui se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, il faut qu’un état tiers soit intéressé et formule une demande d’adhésion auprès de l’OTAN. C’est ce que viennent de faire la Suède et la Finlande. Ensuite, au niveau du conseil de sécurité de l’Atlantique, qui est l’organe de décision politique suprême de l’Alliance, on décide ou non de lancer des pourparlers d’adhésion et cela a travers d’un programme baptisé "Membership action program" ou MAP ou encore "plan d’action pour l’adhésion" en français.

Une fois que les États membres se sont mis d’accord sur le fait qu’un pays pouvait devenir potentiellement membre, alors le plan d’action pour l’adhésion est lancé. C’est moins compliqué que d’adhérer à l’Union Européenne parce qu’il y a moins de secteurs à couvrir. Pour l’UE, il faut répondre à une série de standards qui sont très variés en économie, climat, droits humains… Dans le cadre de l’OTAN, il y a un cahier des charges effectivement mais il concerne très majoritairement les questions de défense. Donc si vous avez vos institutions de défense qui fonctionnent selon les critères de l’OTAN, c.-à-d. qu’elles sont à la fois soumises aux politiques, qu’il n’y a pas de risques de coups d’état des institutions militaires, pas de corruption, et interopérables avec les institutions de l’OTAN, alors c’est moins compliqué qu’un cahier des charges de l’UE où les agendas sont beaucoup plus complexes.

Je prends par exemple le dernier venu de l’Alliance, la République de Macédoine du Nord. Elle a été incluse dans le MAP en 1999 mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’elle est entrée. Mais c’est aussi parce qu’il lui fallait toutes une série de réformes importantes. Le Monténégro, autre exemple, a rejoint le MAP en 2009 et devenu membre en 2017. Ça peut donc varier en fonction des états. Et puis, une fois que l’Alliance estime qu’un état peut devenir membre, le plan d’action d’adhésion est lancé et des pourparlers commencent avec une équipe de l’OTAN qui est désignée pour gérer ses négociations. Le pays souhaitant adhérer doit donc s’engager à faire les réformes nécessaires pour adhérer à l’OTAN.

Et c’est la règle dans l’Alliance, toutes les décisions doivent être prises par consensus càd par unanimité. Tous les États membres doivent être d’accord, il n’y a pas de vote à main levée, il y a une procédure de silence c.-à-d. qu’une proposition est faite et si les états membres au bout d’un certain temps n’ont pas objectés, alors c’est décidé.

2. Tout le monde peut postuler ?

Tous les pays européens sont libres de postuler. C’est ce qu’on appelle la politique de la porte ouverte de l’OTAN qui est contenue dans l’article 10 du traité de Washington, et qui explique que l’ensemble des pays de l’ère Euro-Atlantique (Atlantique nord grosso modo) peuvent déposer une demande et après c’est effectivement au conseil de sécurité de l’Alliance de statuer là-dessus. Après il y a un aspect politique à cela. La Finlande et la Suède sont déjà des partenaires de l’OTAN. Souvent les partenariats précèdent les adhésions. Quand on regarde l’ensemble des pays d’Europe de l’Est, après la guerre froide, ils ont intégré le plan d’action d’adhésion pour la paix de l’OTAN et cela a permis de jeter les bases d’une adhésion qui a été acceptée par la suite.