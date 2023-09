Adhésion de l’Ukraine à l’UE, inflation : principales déclarations d’Ursula von der Leyen dans son discours sur l’état de l’Union

Showtime à Strasbourg. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a prononcé ce mercredi à 9h le dernier discours sur l’état de l’Union de sa législature, devant les eurodéputés. À neuf mois des élections européennes, sa prise de parole avait des allures de bilan, mais réclamait aussi l’aboutissement des derniers chantiers en cours.

Voici les points principaux du discours :

L’UE veut "accélérer" la délivrance des permis pour l’éolien

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi à Strasbourg une série de mesures à venir en faveur de l’énergie éolienne, insistant sur la nécessité d’accélérer la délivrance des permis.

"Nous allons présenter un train de mesures européennes sur l’énergie éolienne – étroitement concertées avec l’industrie et les États membres", a-t-elle annoncé devant le Parlement réuni en séance plénière. "Nous allons accélérer encore davantage la délivrance des permis. Nous allons améliorer les systèmes d’enchères dans l’ensemble de l’UE", a-t-elle ajouté.

Pacte vert : von der Leyen veut garantir "une transition juste et équitable"

Ursula von der Leyen a souligné sa volonté de "garder le cap" sur le Pacte vert tout en garantissant "une transition juste et équitable", alors que les règlementations environnementales de l’UE font l’objet de résistances croissantes.

"Quand il est question du Pacte vert pour l’Europe, nous gardons le cap, nous restons ambitieux, nous ne dévions pas de notre stratégie de croissance. Et nous aurons toujours à coeur de garantir une transition juste et équitable", a-t-elle dit.

L’UE ouvre une enquête sur les subventions aux voitures électriques en Chine

La présidente de la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les subventions publiques chinoises aux automobiles électriques pour défendre l’industrie européenne face à des "prix artificiellement bas".

"Les marchés mondiaux sont aujourd’hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives", a affirmé Mme von der Leyen. "L’Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas", a-t-elle lancé.

Inflation : le retour à un taux de 2% dans la zone euro "prendra du temps"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a reconnu mercredi que le retour à l’objectif d’une inflation à 2% dans la zone euro "prendra du temps", voyant dans "la persistance d’une inflation forte" un "grand défi économique" pour le continent.

"Christine Lagarde et la Banque centrale européenne travaillent sans relâche pour juguler l’inflation", a-t-elle salué, à la veille d’une décision attendue sur un maintien ou une nouvelle hausse des taux d’intérêt de l’institution monétaire. Le taux d’inflation annuel dans les 20 pays de la zone euro s’élevait à 5,3% en août, après avoir atteint 10,6% en octobre 2022.

Intelligence artificielle : von der Leyen souhaite un "panel mondial" d’experts, sur le modèle du GIEC

La présidente de la Commission européenne a aussi plaidé mercredi pour la création d’un "panel mondial" d’experts afin d’évaluer les risques de l’intelligence artificielle pour l’humanité, sur le modèle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

"Des centaines de développeurs, d’universitaires et d’experts de premier plan dans le domaine de l’IA nous ont récemment alertés" sur le risque d’extinction de l’humanité, a rappelé la présidente de l’exécutif européen.

Réduire ce risque "devrait être une priorité mondiale, au même titre que d’autres risques menaçant la société tout entière, comme les pandémies et la guerre nucléaire", a-t-elle estimé.

L’intelligence artificielle "évolue plus rapidement que ses concepteurs eux-mêmes ne l’avaient prévu. Il nous reste donc peu de temps pour orienter cette technologie de manière responsable", s’est-elle inquiétée, appelant à mettre en place un "nouveau cadre mondial pour l’IA, reposant sur trois piliers : des garde-fous, une gouvernance et l’orientation de l’innovation".

L’Ukraine a fait de "grandes avancées" sur la voie de son adhésion à l’UE

L’Ukraine a réalisé de "grandes avancées" sur la voie de son adhésion à l’Union européenne, a affirmé mercredi à Strasbourg la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Face à ces progrès, "il est temps à présent de nous élever à la hauteur de cette détermination", a-t-elle déclaré devant les députés européens.

Elargissement : l’UE doit avancer sans attendre une modification des traités

La présidente de la Commission européenne a sollicité une Union européenne "complète" à 30 États membres voire davantage. Les institutions doivent, sans attendre, travailler à adapter l’UE en vue de son élargissement, a-t-elle déclaré.

"Compléter notre Union" est dans l’intérêt stratégique et sécuritaire de l’Europe, a estimé l’Allemande.

L’État de droit et les droits fondamentaux doivent toutefois continuer à former le socle de l’UE, selon la présidente de l’exécutif européen. Pour ce faire, elle propose d’ouvrir les rapports de la Commission sur l’État de droit aux pays candidats à l’adhésion. Ces rapports recensent les progrès réalisés ainsi que les sujets de préoccupation, et formule des recommandations aux différents pays.

"La question n’est pas de choisir entre approfondir l’intégration ou élargir l’Union", a également signalé Ursula von der Leyen, pour qui il faut faire les deux. "Nous avons prouvé que nous pouvons être une Union géopolitique et que nous pouvons avancer rapidement lorsque nous sommes unis. Et je suis convaincue que l’équipe Europe fonctionnera également à 30 et plus".

Pour Mme von der Leyen, l’élargissement de l’UE passera par la modification des traités "si et lorsque ce sera nécessaire". Mais les institutions ne doivent pas attendre de modifier les traités pour avancer, a-t-elle souligné. "Nous pouvons adapter plus rapidement que cela notre Union en vue de son élargissement."

Elle a appelé à répondre dès maintenant aux questions concrètes sur le fonctionnement pratique d’une Union de plus de 30 pays, en particulier sur la capacité d’action de cette Union à 30.