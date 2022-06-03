Чи знаєте ви асоціація ADEPS? Це безкоштовно, і це дозволяє вам подорожувати чотирма куточками Бельгії наодинці або з родиною. Можливість також погуляти з собакою та познайомитися з людьми. ADEPS – це асоціація, яка займається популяризацією фізичної культури, спорту та життя на природі. Марші Адепсів відбуваються щонеділі та у святкові дні. Прогулянки позначені та пропонуються у Валлонії та Брюсселі. Ви можете вибрати маршрути протяжністю 5, 10, 15 або 20 кілометрів. Ви можете здійснити прогулянку у своєму власному темпі та почати у зручний для вас час. Ви не зобов'язані ставати учасником Adeps, участь асолютно безкоштовна! Тут ви знайдете всі маршрути маршів ADEPS за місцем і датами.

Будьте обережні, якщо ви берете собаку, ви повинні завжди тримати її на повідку під час прогулянки, це обов’язково, за винятком місць, де чітко вказано табличкою, що ви можете його відпускати.

Гарної прогулянки!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du principe des marches Adeps.