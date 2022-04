Adénomyose : en quoi consiste cette forme d'endométriose ?

On parle souvent d'endométriose mais peu d’adénomyose. Elle se produit lorsque l’endomètre se développe à l’intérieur de la paroi musculaire de l’utérus plutôt qu’à l’extérieur, comme c’est le cas pour l’endométriose. Le point avec le Dr Renkin, gynécologue et obstétricienne, consultante externe aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Etymologiquement l’adénomyose fait référence aux glandes endométriales (adéno-) et au myomètre qui est le muscle utérin (-myose).

L’adénomyose est une maladie bénigne de l’utérus, caractérisée par la présence d’endomètre (la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui donne les règles tous les mois) qui s’infiltre au sein du myomètre (qui est la couche musculaire de l’utérus, celle qui donne les contractions pendant le travail et l’accouchement).

L’adénomyose fait partie du spectre de l’endométriose (présence d’endomètre à un endroit atypique) mais reste localisée à l’utérus. Dans plus de 10% des cas, l’adénomyose s’accompagne de foyers d’endométriose. Mais attention, même si les deux pathologies peuvent coexister on peut très bien avoir de l’adénomyose sans endométriose et vice-versa.

Environ une femme sur dix, âgée entre 35 et 50 ans, est touchée par cette maladie. C’est donc plutôt une pathologie de la femme qui a déjà eu des enfants. Mais cela existe chez les plus jeunes aussi. Et l’adénomyose disparaît avec la ménopause.

Symptômes

Règles douloureuses (dysménorrhée)

Règles très abondantes (ménorragies)

Saignements entre les règles (métrorragies)

Douleurs pendant les rapports sexuels (dyspareunie)

Douleurs abdominales possibles en dehors de ceux-ci.

Nombreuses sont les femmes porteuses d’adénomyose mais qui l’ignorent car elles ont peu voire pas de symptôme. Le diagnostic peut être fait lors d’une échographie gynécologique. L’adénomyose se voit aussi très bien à l’IRM, cet examen permet d’ailleurs d’exclure une endométriose associée.