Adelle Blackett, docteure honoris causa de l’UCLouvain : "Nous méprisons le travail le plus fondamental, celui du soin"

Pour être à la hauteur, Adelle Blackett et ses collègues ont dû relever un défi de taille : développer une vision internationale du travail du soin tout en respectant les réalités spécifiques de chaque état et région du monde. Leur travail a donc commencé par une analyse en droit comparé des situations régionales. "J’ai été frappée par le fait que les initiatives les plus créatives venaient du Sud global, certainement parce que c’est de là que sont issues les personnes concernées. Des personnes qui ont lutté pour la décolonisation, la levée de l’apartheid et pour que les femmes, particulièrement dans ce genre de métier, aient des conditions de travail décentes."

La chercheuse évoque entre autres l’Uruguay comme exemple intéressant en matière d’inspection du travail mais aussi l’Inde pour la sécurité sociale et la Belgique et la Suisse pour le système des titres-services. La convention internationale est ainsi construite sur base de cas pratiques concrets, à la fois de pays du Sud global et de pays occidentaux. Une méthode loin d’être anodine.

90% des travailleur·euses domestiques sont des femmes

Son objectif est de prouver le caractère applicable de l’outil. "Au début, certains membres de l’OIT pensaient que ce n’était pas possible. Ils disaient que ce n’étaient pas de vraies travailleuses et qu’on ne pouvait rien faire de concret." Aujourd’hui, presque tous les pays ont adopté la convention, soit en la ratifiant soit en modifiant leurs lois. Des changements juridiques et de pratiques sont observés sur tous les continents. "Pas assez, il y a encore beaucoup à faire", précise-t-elle.